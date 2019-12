Chelsea-fan er anholdt for racistiske tilråb mod Spurs-stjerne

En tilhænger af den engelske fodboldklub Chelsea er blevet anholdt af politiet i London for racistiske tilråb mod Tottenhams sydkoreanske angriber, Son Heung-min, under søndagens Premier League-kamp mellem de to hold.

Det skriver BBC.

Det har tidligere været fremme, at der under opgøret mellem de to hold fra London angiveligt blev rettet racistiske ytringer fra tribunerne mod Chelsea-spilleren Antonio Rüdiger.

Rüdiger meddelte sin anfører, César Azpilicueta, at han havde hørt racistiske råb rettet mod sig, og Chelsea-anføreren gik straks til kampens dommer, som reglerne foreskriver i den slags situationer.

Det blev meddelt over højttalerne på stadion tre gange, at der havde været racistisk opførsel, og Rüdiger skulle også have set en tilskuer lave abelignende gestikulationer.

Tilsyneladende var Son Heung-min udsat for noget tilsvarende under kampen.

Ifølge avisen The Guardian opfattede sydkoreaneren ikke selv de nedværdigende tilråb.

Det var derimod andre Chelsea-tilhængere, som udpegede personen for stadionvagterne.

Tottenham meddelte søndag, at klubben har indledt en undersøgelse af påstanden om racistiske tilråb mod Rüdiger. Ifølge BBC er der endnu ikke foretaget anholdelser i den sag.

Tottenham har i en erklæring gjort det klart, at klubben via videoovervågning på sit topmoderne stadion har mulighed for at identificere samtlige tilstedeværende, samt at tilskuere, som findes skyldige i racistisk adfærd, kan regne med at blive udelukket fra Tottenham Hotspur Stadium på livstid.