Chelsea bider fra sig i regnen og får uafgjort i Madrid

Real Madrid havde nok håbet på et lidt bedre udgangspunkt efter hjemmekampen, men på baggrund af tirsdagens 90 minutter var det svært at forlange mere end 1-1, efter et opgør hvor Chelsea var bedst i de længste perioder.

Landsholdsspilleren Andreas Christensen fik fuld spilletid i Chelseas forsvar, hvor han leverede en solid indsats sammen med holdkammeraterne.

Chelseas dyrtkøbte angriber Timo Werner har fået stor kritik for sin manglende koldblodighed foran mål, og tirsdag stod han bag endnu en fæl afbrænder.

Efter ni minutters spil blev han headet fri på kanten til det lille felt og burde have scoret, men han sendte bolden lige i fødderne på Real-målmand Thibaut Courtois.

Heldigvis for den uskarpe tysker var holdkammeraten Christian Pulisic farligere, da han fik mulighed få minutter senere.

Først snød amerikaneren offsidelinjen, og dernæst rundede han Courtois og bankede bolden i nettet.

Siden Thomas Tuchel overtog managerjobbet i Chelsea i slutningen af januar, har London-klubben holdt sit mål rent i 16 ud af 21 kampe. Den fornemme statistik blev en tand kedeligere efter en lille halv times spil, da Real Madrid udlignede.

I sekunderne efter et hjørnespark blev bolden sendt ind i feltet, hvor den via tre Real Madrid-hoveder og Karim Benzemas svingende højreben blev hamret i mål.

Andreas Christensen var tættest på Benzema inden målet, men danskeren kunne ikke lastes for franskmandens flotte udligning.

Chelsea havde indtil da haft stor held med at bruge fart til at true Real Madrids bagkæde, men hjemmeholdet blev bedre til at tøjle den trussel, som kampen skred frem.

Samtidig gjorde et massivt regnskyl over Madrid kun forholdene værre på det tilskuertomme træningsanlæg, hvor storkampen blev spillet.

Anden halvleg blev en kedelig affære, hvor de helt store chancer udeblev. Ingen af holdene turde satse for meget i bestræbelserne på at lave endnu en scoring.

Derfor er spændingen fortsat intakt, inden der er returkamp i den engelske hovedstad onsdag i næste uge.