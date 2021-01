Artiklen: Chelsea bekræfter: Tysker tager over efter fyret Lampard

Chelsea bekræfter: Tysker tager over efter fyret Lampard

Thomas Tuchel er manden, der skal få Chelsea på ret kurs.

Tyskeren er tirsdag blev ansat som ny cheftræner i Premier League-klubben, som mandag fyrede Frank Lampard.

Det bekræfter Chelsea på sin hjemmeside.

Tuchel blev allerede mandag sat i forbindelse med Chelsea-jobbet, da det stod klart, at Frank Lampard var fortid.

- Det er aldrig nemt at skifte cheftræner midt i sæsonen, men vi er meget glade for at få en af Europas bedste trænere i Thomas Tuchel, siger Chelsea-direktør Marina Granovskaia på Chelseas hjemmeside.

- Der er stadig meget at spille for og opnå i denne sæson og fremadrettet.

Thomas Tuchel har tidligere stået i spidsen for blandt andre Borussia Dortmund og Paris Saint-Germain.

I Chelsea skal han få rettet op på spillet, efter at London-klubben kun har vundet to ud af de seneste otte kampe i Premier League og blot er nummer ni i ligaen.

Den 47-årige tysker har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til udgangen af næste sæson med mulighed for forlængelse, lyder det.

- Vi har alle den største respekt for Frank Lampards arbejde og det eftermæle, han skabte i Chelsea. Samtidig kan jeg ikke vente med at møde mit nye hold og konkurrere i den fedeste liga i al fodbold, siger Tuchel.

Han bliver i Chelsea genforenet med spillerne Christian Pulisic og Thiago Silva, som han tidligere har været træner for i henholdsvis Dortmund og Paris Saint-Germain.

Tyskeren deltager allerede i sin første træning med Chelsea-spillerne tirsdag aften og vil være at finde på sidelinjen, når holdet onsdag møder Wolverhampton i Premier League.