Cheftræner misser tysk genstart efter tandpasta-indkøb

Forud for genstarten skal spillere og ledere ifølge en protokol for Bundesligaen gå i en uges karantæne.

Augsburg må undvære cheftræner Heiko Herrlich, når den tyske fodboldklub lørdag tager hul på Bundesligaen mod Wolfsburg efter to måneders coronapause.

48-årige Herrlich brød karantænen, da han forlod et hotel, hvor Augsburg-holdet har været indlogeret. Cheftræneren skulle på gaden for at købe tandpasta og hudcreme.

- Jeg begik en fejl ved at forlade hotellet. Selv om jeg har fulgt alle hygiejneregler, så kan jeg ikke gøre det om.

- I den her situation har jeg ikke levet op til mit ansvar som rollemodel over for mit hold og offentligheden, siger Heiko Herrlich.

Det er cheftræneren, der på et pressemøde torsdag selv afslørede, at han havde dummet sig og forbrudt sig mod genstarts-protokollen.

- Vi er i karantæne på hotellet, og jeg burde ikke gå derude. Men der er situationer, der kræver det.

- Jeg var løbet tør for tandpasta, og jeg havde ikke mere hudcreme, og så gik jeg ned i et nærliggende supermarked iført mit træningstøj, lød det fra Heiko Herrlich.

Augsburg-træneren misser fredagens træning samt lørdagens hjemmekamp mod Wolfsburg, hvor han faktisk skulle have haft sin debut for Augsburg. Herrlich blev ansat i marts umiddelbart før coronapausen.

Hans arbejdsgiver oplyser, at Heiko Herrlich de kommende dage vil blive testet to gange for coronavirus. Er prøverne negative, kan han genoptage sit arbejde.

Augsburg er placeret på femtesidstepladsen i Bundesligaen, hvor der resterer ni spillerunder af sæsonen. Lørdagens modstander fra Wolfsburg har ti point mere på syvendepladsen.