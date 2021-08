Champions League lokkede Delaney til Sevilla

Muligheden for fortsat at kunne spille Champions League er en vigtig del af årsagen til, at den sydspanske storklub løb med hans underskrift.

Det fortæller Delaney mandag i den danske landsholdslejr i Helsingør.

- Der var noget at vælge imellem. Men jeg havde peget min agent i en retning, og hvis jeg havde bedt ham om at finde Premier League-klubber, så kunne jeg sagtens være skiftet derhen, men det var ikke mit ønske.

- Jeg ville gerne blive på en hylde, der hedder Champions League. Og da Sevilla tidligt meldte sig, så forfulgte jeg den mulighed.

- Sevilla er en stor klub, der vinder trofæer og spiller Champions League. Da de viste interesse, blev min interesse også pirret, siger danskeren.

Samtidig er han blevet stillet mere spilletid i udsigt, end han formentlig ville få i Dortmund, hvor han var gået ind i sit sidste kontraktår.

- Jeg havde brug for at få en større rolle, og jeg har fået en følelse af, at jeg kommer til at få mere spilletid. Jeg kunne godt være blevet i Dortmund sæsonen ud, og det kunne have gavnet mig på andre måder, men det har været vigtig for mig at komme ud og spille fodbold, siger Delaney.

Den spanske klub fik et godt øje til danskeren, da de to hold mødte hinanden i Champions League i februar og marts. Her kunne danskeren også se, at der ikke var så stor forskel på de to klubber.

- Jeg ser mange ligheder mellem Sevilla og Dortmund. Der er mange gode unge spillere, og der bliver spillet teknisk fodbold med stor intensitet. Det så vi også i de to kampe mellem klubberne, siger Thomas Delaney.

Samtidig var det også tillokkende at bytte en tysk industriby ud med varmere og mere charmerende Sevilla.

- Selvfølgelig lokkede byen og kulturen også. Den tyske fodboldkultur er fantastisk, og for mig vil der altid være noget magisk over Dortmund, for det er et epicentrum for fodbold i Europa, og jeg er stolt af at have spillet der, men man er kun i Dortmund for fodboldens skyld.

- Jeg landede i 36 grader i Sevilla og fik at vide, at det var en kølig dag. Så det skal jeg lige vænne mig til, siger Thomas Delaney.

Landstræner Kasper Hjulmand ser umiddelbart gode perspektiver i midtbanespillerens klubskifte.

- Det er et enormt spændende skifte, hvis Delaney får den rolle, han er tiltænkt og stillet i udsigt. Sevilla gør det godt i øjeblikket og har en god træner (Julen Lopetegui, red.), der ved, hvad han vil.

- Vi så også med Christian Poulsen, at det var godt for ham med luftforandringen, da han skiftede til Sevilla og løftede sit spil med bolden, siger landstræneren.

Han henviser til den tidligere landsholdskrigers skifte fra Schalke 04 til Sevilla i 2006.