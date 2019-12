Celtic-manager er tilfreds med EL-brag mod FCK

Det blev mandag en realitet ved lodtrækningen, at Celtic i to kampe møder FCK i turneringens 16.-delsfinale, og det skræmmer ikke Celtic-manager Neil Lennon.

Den skotske storklub Celtic ryster ikke i bukserne over udsigten til at skulle møde FC København i knockoutfasen i Europa League.

- Det er en god lodtrækning, når man tager i betragtning, at vi undgik klubber, der opfattes som større, samt klubber, der er kommet til fra Champions League.

- FC København er et hold med årevis af europæisk erfaring både i Champions League og Europa League, og det er et hold, som gjorde det godt i gruppespillet, siger Neil Lennon ifølge Sky Sports.

FCK-træner Ståle Solbakken udtrykte mandag også tilfredshed med at skulle møde Celtic i 16.-delsfinalen.

De to klubber brager sammen første gang i København 20. februar, og der er returkamp i Glasgow en uge senere.

FCK kan forinden se frem til en vinterpause i Superligaen, mens Celtic spiller videre i den skotske liga og derfor må formodes at være i bedre kampform til februar.

- Vi ved, at FCK holder pause nu, og det kan være en fordel for os, når kampene ligger i februar. Jeg er tilfreds med, at vi spiller på udebane i det første opgør.

- Det kan give os en psykologisk fordel, at de skal hertil bagefter, og forhåbentlig kan vi gøre det godt samlet i de to kampe. Alt i alt er vi glade for lodtrækningen, siger Neil Lennon.

Celtic-manageren understreger, at meget kan ske på et par måneder i fodboldverdenen.

Han nævner, at Celtic muligvis henter et par spillere i transfervinduet inden kampene mod FCK, og han udtrykker også respekt for den danske klub.

- På det her stadie i turneringen, så vil man altid møde et stærkt hold, og FC København hører helt sikkert til i den kategori, siger Neil Lennon.

Klubberne mødte hinanden i gruppespillet i Champions League i 2006.

Dengang vandt Celtic hjemme 1-0, men tabte 1-3 i København.