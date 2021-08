Cavendish vil blive i Danmark og gense sted for VM-triumf

Ikke mindst VM-triumfen i 2011 på toppen af Geels Bakke nord for København.

Efter at PostNord Danmark Rundt slutter på lørdag på Frederiksberg, vil sprinteren fra Isle of Man genleve en af sine største triumfer.

- Jeg vil blive et par dage med Brian Holm i København, lyder det fra 36-årige Cavendish.

- Jeg håber, at jeg kan beholde en cykel. Det kunne være sjovt at gense den opløbsstrækning, hvor jeg vandt VM for ti år siden. Det vil jeg gerne, siger han.

Cavendish deltager i Danmark Rundt for første gang siden 2013 og blev tirsdag nummer to på løbets 1. etape fra Struer til Esbjerg.

Han hentede i sin tid karrierens ottende af i alt 155 sejre i Danmark og har i alt vundet tre etaper i løbet.

- Folk elsker at cykle her, og det er fedt at køre løb her.

- Jeg har mange venner, der bor her. Min forlover, Brian Holm, bor her - hr. Danmark, hr. København, hr. Frederiksberg. Jeg har brugt meget tid her, da jeg var yngre.

- Der er et godt forhold mellem danskerne og briterne. Det var der i hvert fald før brexit, joker han med henvisning til Storbritanniens farvel til EU.

Mark Cavendish har også luftet tanken om at rykke til Danmark på mere permanent basis.

- Jeg har ofte lavet sjov med, at jeg gerne ville flytte til Danmark og købe en husbåd og bo i København, siger han.

Cavendish kørte for Quick-Step fra 2013 til 2015. Siden var han forbi Dimension Data og Bahrain McLaren, før han op til 2021-sæsonen skrev under på en etårig kontrakt med det belgiske mandskab.

Det er endnu ikke meldt ud, om Mark Cavendish også er på Quick-Step næste år.