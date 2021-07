Cavendish om rekord: Har et helt liv til at tænke på den

En udmattet Mark Cavendish har svært ved at kapere, at han fredag tangerede Eddy Merckx' Tour de France-rekord med 34 etapesejre.

- Jeg vil gerne dele det med mine holdkammerater - faktisk ville jeg elske at dele det med alle de holdkammerater, jeg har haft siden 2008.

- Problemet er, at vi har et stykke arbejde, vi skal lave igen i morgen (lørdag, red.), hvor det bliver hårdt igen. Der er ikke rigtig tid til at reflektere over det.

- Jeg har et helt liv efter denne Tour til at tænke over, hvad vi var gjort, og den historie vi har skrevet, siger Mark Cavendish.

Den genfødte sprinter var godt brugt, da han mødte frem til den obligatoriske vinderpressekonference efter 13. etape.

Selv om der ikke var de store stigninger på ruten til Carcassonne, trak turen tænder ud.

- Det var meget nervøst, og vi var hele tiden oppe foran. Den sidste kilometer gik en smule opad, og det er ikke ideelt for en type som mig.

- Vi så, at Ivan Garcia Cortina fløj afsted, men vi var heldige, at vi havde Davide Ballerini til at køre efter ham. Da Mørkøv kørte og indhentede Cortina på de sidste 200 meter, var det ekstremt hårdt.

- Den slags store gear er ikke bygget til ømme ben, konstaterer Cavendish.

Sejren på 13. etape var hans fjerde i dette Tour de France.