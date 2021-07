Cavendish: Det er en drøm at være tilbage i Paris

Mark Cavendish gik lige akkurat glip af rekorden for flest etapesejre i Tour de France, da han sluttede som treer på 21. og sidste etape.

Men alligevel var den britiske sprinter lykkelig over at nå over målstregen i Paris, hvor han trods alt kunne trøste sig med at have vundet den grønne trøje igen for første gang siden 2011 efter fire etapesejre og et flot comeback i verdens hårdeste cykelløb.

Det siger han efter etapen ifølge The Guardian.

- Det er virkelig dejligt (at vinde den grønne trøje, red.) efter ti år. Det virker som en evighed.

- Det er en drøm at være tilbage, og det er en ære bare at være her uanset resultatet og uanset, hvilken trøje jeg har på. Men efter et årti er det dejligt at trække den grønne trøje på igen, siger han.

Årets Tour har været kulminationen på et stort comeback til den 36-årige brite, efter at han i flere år har været langt fra fordums styrke grundet en række skader og flere sygdomsforløb.

Men selv om han undervejs tangerede cykellegenden Eddy Merckx' rekord med 34 etapesejre, der har stået siden 1975, så er det stadig usikkert, om sprinteren får chancen for at tage rekorden selv næste år, da hans kontrakt med Deceuninck Quick-Step står til at udløbe ved årets udgang.

- Lad os se, hvad der sker. Lad os bare nyde det lige nu, siger Cavendish om fremtiden ifølge The Guardian.

Supersprinteren har under årets Tour tidligere givet udtryk for, at han gerne vil fortsætte karrieren.