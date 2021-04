Cavani punkterer lynhurtigt Granadas håb om avancement

Manchester United-angriberen Edinson Cavani skulle kun bruge få minutter til at pifte al spænding ud af Europa League-opgøret mod Granada.

Et selvmål af Granada-stopperen Jesus Vallejo i det 90. minut gjorde det til slutresultatet 2-0.

Med den samlede 4-0-sejr er United nu klar til semifinalerne i Europa League.

Med målet nåede Cavani op på 50 scoringer i europæiske klubturneringer. Uruguayaneren flugtede bolden i mål efter et oplæg med hovedet fra Paul Pogba.

Granada lignede derefter ikke et hold, der troede særligt meget på et mirakel på Old Trafford.

Men kort efter havde Granada-spilleren Yangel Herrera dog et kvalificeret hovedstød, som gik lige forbi mål.

United havde bolden i det meste af tiden, men det var generelt en tempoforladt forestilling.

United-manager Ole Gunnar Solskjær benyttede anden halvleg til at aflaste flere af profilerne. Donny van de Beek fik chancen i stedet for Pogba i de sidste 45 minutter, og hollænderen havde blandt andet en afslutning, der gik lige uden om den ene stolpe.

Bruno Fernandes, Cavani, Mason Greenwood og Aaron Wan-Bissaka blev også skiftet ud i løbet af anden halvleg. Det gav plads til David James, Juan Mata, Amad Diallo og Brandon Williams, som alle var med til at køre 2-0-sejren i hus.

I semifinalen skal United møde AS Roma, som i sin kvartfinale besejrede Ajax sammenlagt. I den anden semifinale mødes Villarreal og Arsenal.

Semifinalerne spilles 29. april og 6. maj. Finalen spilles 26. maj i polske Gdansk.