Cavaliers udligner i slutspillet efter tæt duel mod Pacers

James og co. sejrede på udebane med 104-100 over Indiana Pacers.

Dermed udlignede Cavaliers til 2-2 i kampe i første runde i slutspillet, hvor der spilles bedst af syv kampe.

LeBron James scorede 32 point. Det var præcis 100. gang i karrieren, at LeBron James nåede mindst 30 point i en slutspilskamp. Kun Michael Jordan har flere kampe med mindst 30 point i slutspillet.

Ud over de 32 point stod James for 13 rebounds og syv assister.

Cavaliers' rutinerede skarpskytte Kyle Korver bidrog med en række afgørende trepointsscoringer og endte i alt med 18 point.

Hos hjemmeholdet blev Domantas Sabonis topscorer med 19 point, mens Pacers-profilen Victor Oladipo endte med 17 point.

25-årige Oladipo havde generelt svært ved at få indstillet sigtekornet og ramte på blot fem af sine i alt 20 skud fra gulvet.

Til sidst i opgøret fik Pacers reduceret til 100-103, og Lance Stephenson var efterfølgende tæt på at få vristet bolden fra Jeff Green.

Stephenson var dog for voldsom, da han væltede Jeff Green, der dermed blev sendt til straffekastlinjen. Her øgede han til 104-100, og med få sekunder igen var det for sent for Pacers at komme tilbage.

Også en række andre slutspilsopgør blev afviklet natten til mandag.

Milwaukee Bucks tog en snæver sejr på 104-102 hjemme mod Boston Celtics. Dermed udlignede Bucks til 2-2 i serien.

I San Antonio holdt Spurs sig i live i slutspillet med en 103-90-sejr over Golden State Warriors. Sidstnævnte fører serien med 3-1.

Washington Wizards formåede på hjemmebane at besejre førsteseedede Toronto Raptors med 106-98 og reducerede til 2-2 i serien.