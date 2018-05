Casper U. Mortensen skifter til Barcelona

- I mine øjne er Barcelona verdens største klub, så selvfølgelig er det en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg er meget ydmyg og vil arbejde hårdt for at opnå målene for klubben, siger Casper U. Mortensen til TV2 Sport.

Barcelona viste allerede stor interesse i vinter, og siden har der været kontakt mellem klubben og fløjspilleren.

- Jeg havde lige forlænget min kontrakt i Hannover til 2020, men jeg blev enormt beæret over at høre, at de gerne ville købe mig fri. Det er ret vildt, det er sket, og det jeg da helt oppe at flyve over, siger Casper U. Mortensen.