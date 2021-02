Casper Pedersen efter sejren i Paris-Tours i oktober sidste år. Nu har danskeren valgt at forlænge sin kontrakt med holdet, der har skiftet navn.

Casper Pedersen forlænger med tysk World Tour-hold

Den danske cykelrytter Casper Pedersen skal de kommende to år også køre for Team DSM, tidligere Sunweb.

Casper Pedersen kom til det tyske cykelhold Team Sunweb i 2019, og efter to sæsoner på holdet er ledelsen overbevist om, at den 24-årige dansker også skal være en del af holdet i de kommende år.

Team DSM, som holdet nu hedder, oplyser mandag i en pressemeddelelse, at man har forlænget aftalen med den hurtige dansker til og med 2022-sæsonen.

Pedersen er blevet en vigtig del af holdets leadout i massespurterne, og i 2020 fik han tilmed sin grand tour-debut i Vuelta a España.

- Jeg har det virkelig godt med både holdkammeraterne og medarbejderne på holdet, så det var en let beslutning for mig at forlænge kontrakten, siger danskeren til holdets hjemmeside.

- Jeg er sikker på, at jeg fortsat kan udvikle mig de næste år og opnå store ting sammen med holdet.

Rudi Kemna, Team DSM's sportschef, ser også gode udviklingsmuligheder for danskeren, i den rolle han allerede er trådt ind i.

- Han er blevet et stærkt aktiv i vores sprintergruppe, og det er også i den retning, vi ser, han skal udvikle sig fremadrettet, lyder det fra Kemna.

Han ser et stort potentiale i danskeren og roser især Casper Pedersens taktiske evner i løbenes afgørelser.

- Det er ikke kun hans evner på cyklen, som har imponeret os. Hans evne til at læse et løb er også virkelig god, siger Rudi Kemna.

- Han har erfaringen og den taktiske forståelse til at tage en hurtig og velbegrundet beslutning på cyklen. Det er noget, som er ekstremt vigtigt i de hektiske massespurter.

Casper Pedersen har to landsmænd som holdkammerater, idet brødrene Asbjørn og Søren Kragh Andersen også er på kontrakt hos DSM.

Søren Kragh Andersen blev for nylig af sine danske kolleger kåret som Årets Cykelrytter 2020 efter et fantastisk år, som han kronede med to etapesejre i Tour de France.