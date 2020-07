Carsten Mogensen kvitter landsholdstræning

Doubleveteranen er offer for, at Badminton Danmark har sammensat nye doublekonstellationer. Carsten Mogensen var tiltænkt en rolle i de nye konstellationer, men den tidligere OL-sølvvinder kunne ikke se sig selv i den tiltænkte rolle.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er desværre ikke lykkes at finde et projekt, hvor jeg kan se mig selv i det. Jeg havde håbet på at spille frem til 2024, men det skal selvfølgelig være i et projekt, hvor jeg kan se mig selv.

- Omvendt har jeg respekt for, at Badminton Danmark har valgt at prioritere de unge spillere i et længere perspektiv. Det er vemodigt at skulle herfra, men jeg vil fortsætte med at spille i Badmintonligaen og bruge tid på min sportsforretning, så jeg har heldigvis rigeligt at tage mig til.

- Jeg vil også gerne benytte muligheden for at takke alle dem, som har hjulpet mig gennem min karriere. Det har betydet rigtig meget, siger Carsten Mogensen.

36-årige Mogensen udgjorde i mange år en succesfuld doublekonstellation med Mathias Boe, som i april valgte at stoppe karrieren. Boe og Mogensens samarbejde ophørte i marts 2019.

Siden har Carsten Mogensen spillet sammen med unge Frederik Søgaard, men 22-årige Søgaard har fået en ny makker.

Badminton Danmark satser i fremtiden på to nysammensatte herredoubler, der udgøres af en erfaren og en talentfuld spiller.

Mads Pieler Kolding og Frederik Søgaard skal udgøre den ene duo i landsholdstræningen, mens Niclas Nøhr og Mathias Christiansen skal udgøre den anden herredouble.

I mixeddouble satser badmintonforbundet på Niclas Nøhr og Amalie Magelund og duoen Mikkel Mikkelsen og Rikke Søby.

- Vi har en klar ambition og målsætning om at vinde medaljer til Danmark, og hvis vi skal fortsætte med at gøre det, er det selvsagt vigtigt at få fremtidens spillere med.

- Derfor har vi kigget på, hvordan vi kan lave nogle nye konstellationer som bedst muligt understøtter næste generation af topspillere i deres udvikling, siger cheflandstræner Kenneth Jonassen.