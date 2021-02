Caroline Wozniacki skal være mor til en pige i juni

Den tidligere tennisspiller Caroline Wozniacki skal være mor for første gang. Det oplyser hun onsdag aften på de sociale medier Instagram og Twitter.

- Kan ikke vente til at møde vores lille pige i juni, skriver Caroline Wozniacki på Twitter.

Det er sammen med den tidligere basketballspiller David Lee, at 30-årige Wozniacki venter barn.

På Instagram har Caroline Wozniacki lagt et billede af en tavle op, hvor der står skrevet, at hun venter en pige i juni 2021. Ved siden af tavlen er et par hvide babysko samt et ultralydsbillede.

Også David Lee har annonceret nyheden på Instagram onsdag aften.

- Vi er så begejstrede for at byde en lille pige i juni, skriver David Lee.

Parret fandt sammen i december 2015 og blev gift i sommeren 2019 i Toscana i Italien.

Caroline Wozniacki stoppede sin tenniskarriere i januar sidste år efter Australian Open i Melbourne, hvor hun i 2018 nåede at fejre sin eneste grand slam-triumf.

Den 14 år lange karriere bød blandt andet på 30 WTA-titler og 71 uger som nummer ét i verden.