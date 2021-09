Caroline Wozniacki får ny modstander til afskedskamp

Der er desuden fundet en dato til det uofficielle opgør, som løber af stablen i Royal Arena i København. Der er fundet plads i kalenderen onsdag 9. februar 2022.

Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse.

- Jeg er virkelig glad for, at det endelig er blevet muligt at finde en dato for min afskedskamp.

- Især fordi jeg selvfølgelig ønsker at kunne give noget tilbage til alle mine fans i Danmark og takke dem for den fantastiske opbakning, de har givet mig, igennem hele min karriere.

- Jeg går i skarp træning og vil være 100 procent klar til at udfordre Angelique Kerber til februar. Det bliver en helt unik aften, som jeg virkelig glæder mig til, siger Caroline Wozniacki.

Angelique Kerber er fortsat aktiv og ligger aktuelt nummer 15 i verden.

Den nu tidligere tennisstjerne stoppede karrieren efter Australian Open i januar sidste år.

Planen var, at hun skulle spille showkampen i Royal Arena med titlen "The Final One 2020" fire måneder senere, men coronapandemien skubbede begivenheden i flere omgange.

Siden da er Caroline Wozniacki blevet mor, og det har rykket kampen yderligere.

Caroline Wozniacki, der er blevet 31 år, lå i sin karriere på verdensranglistens førsteplads i 71 uger.

Karrierens højdepunkt var Australian Open-triumfen i 2018 - danskerens eneste grand slam-titel.