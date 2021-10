Caroline Møller brugte blot 37 minutter på at lave hattrick for Real Madrid i Champions League.

Caroline Møller er lettet over Champions League-hattrick

Caroline Møller er glad for at bidrage med mål i Real Madrid efter en udfordrende start i sin nye klub.

Tre mål på 37 minutter i første halvleg samt en assist i anden halvleg.

Den danske landsholdsangriber Caroline Møller leverede i den grad varen for sin nye klub, Real Madrid, da holdet onsdag slog islandske Breidablik med 5-0 i Champions League-gruppespillet.

Møller havde haft otte målløse optrædener, inden hun scorede sit første mål for Real Madrid i en 2-1-sejr over Eibar søndag, hvilket altså blev fulgt flot op mod Breidablik.

- Jeg er virkelig glad. Jeg har kæmpet med at få scoret mål her i starten, så det var en stor lettelse at score i weekenden og følge op med et hattrick.

- Pigerne er alle så flinke, så jeg er virkelig glad for at kunne hjælpe holdet, siger Møller til uefa.com.

Den 22-årige dansker havde i sidste sæson en udfordrende tid i italienske Inter, og hun erkender, at onsdagens bedrift er særlig.

- Et hattrick er altid specielt, uanset om det er i Champions League eller en almindelig ligakamp, men selvfølgelig er disse Champions League-aftener helt specielle. Det er bare en fantastisk følelse, og jeg tror ikke, at jeg kan falde i søvn lige med det samme, siger Møller i interviewet efter kampen.

Efter to sikre åbningssejre i gruppen får Møller og Real Madrid hårdere modstand i november, når holdet i Champions League to gange skal op mod Paris Saint-Germain, der også har hentet to sejre.

- Vi har været gode i de seneste to-tre kampe. Paris har åbenlyst også et rigtigt godt hold, men hvis vi forbereder os godt til kampen, bliver det en udfordring, men jeg tror også, at vi kan matche dem fysisk og teknisk. Jeg ser meget frem til kampen, siger Møller.

Caroline Møller har spillet seks A-landskampe, men er ikke en del af landstræner Lars Søndergaards trup til VM-kvalifikationskampene mod Montenegro og Bosnien-Hercegovina senere i oktober.