Capellas blæser til angreb mod russere

U21-landsholdet kan nøjes med uafgjort i EM-gruppekampen mod Rusland, men Danmark vil angribe og score et hurtigt mål, fastslår landstræner Albert Capellas.

Et uafgjort resultat onsdag mod Rusland sender de danske U21-spillere videre til kvartfinalerne i EM-slutrunden, men det er ikke et scenarie, danskerne spekulerer over.

For selv om et point sikrer Danmark både avancement og førstepladsen i gruppen, er planen ikke at stille sig ned i eget felt og gå efter en uafgjort.