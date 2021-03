Capellas: Offensive spillere skal udnytte profil-fravær

At Jonas Wind, Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard ikke er med, når U21-landsholdet drager til EM i Ungarn, kan blive en god mulighed for de andre offensive spillere, som får chancen for at vise sig frem.

Det fortæller U21-landstræneren Albert Capellas forud for den første kamp i gruppespillet mod Frankrig.

- Når jeg ser på min trup, kan jeg se mange gode offensive spillere. Mange af de spillere, som måske ikke ville have fået meget spilletid, får chancen for at vise sig frem, og den skal de udnytte.

Wind, Skov Olsen, og Damsgaard er blevet udtaget til A-landsholdet, som torsdag indleder kvalifikationen til VM 2022 mod Israel. Det er samme dag, som U21-EM starter, og Danmark spiller mod Frankrig.

At de tre spillere er blevet udtaget til A-landsholdet, er kun godt nyt, understreger Capellas.

- Det er en rigtig god nyhed for spillerne, at de får sådan en mulighed, og det er også godt for det danske fodboldforbund, at spillere herfra tager skridtet op, siger den spanske træner.

- De fortjener det alle sammen, og det viser, hvor stor kvalitet de besidder.

Andreas Skov Olsen, som til daglig tørner ud for italienske Bologna, blev topscorer for Danmark i EM-kvalifikationen med syv mål.

Oliver Christensen lægger heller ikke skjul på, at de tre profiler bliver savnet.

- Det er klart tre spillere, vi kommer til at mangle, siger OB-målmanden.

- Det er tre spillere, som har høj individuel kvalitet, men hvis man kigger på de erstatninger, vi har, ser det meget godt ud.

U21-landstruppen er i gruppe med Frankrig, Island og Rusland. Første kamp mod franskmændene spilles 25. marts. Tre dage senere skal Albert Capellas tropper møde Island, og 31. marts venter Rusland i sidste kamp i gruppespillet.