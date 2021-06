Canadier kan tage til OL: Var på barsel under kvalifikation

CAS har bestemt, at bokseren Mandy Bujold ikke skal straffes for at være gravid under kvalifikationsstævner.

Bokseren Mandy Bujold har fået lov til at deltage ved sommerens OL i Tokyo.

Det har Den Internationale Sportsdomstol (CAS) ifølge hende selv bestemt efter at have vurderet en principiel sag om graviditet og barsel.

- Min olympiske drøm lever stadig, skriver canadieren i et opslag på Twitter.

- Jeg er stolt af at kunne sige, at jeg har vundet min sag.

33-årige Bujold blev nummer fem ved OL i Rio for fem år siden og har to gange vundet guld ved de panamerikanske mesterskaber.

Men det er ikke den primære årsag til, at hendes kamp for at nå til OL via sportsdomstolen har fået opmærksomhed i flere internationale medier.

Et kvalifikationsstævne i 2020 blev aflyst på grund af coronapandemien, og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) valgte at inkludere ranglister fra tre boksestævner i 2018 og 2019.

Problemet var bare, at Mandy Bujold var henholdsvis gravid og på barsel på de tidspunkter. Derfor havde hun ikke mulighed for at deltage ved stævnerne og var ikke berettiget til at stille op ved OL.

Det fik Canadas sportsminister, Steven Guilbeault, til at skrive et brev til IOC-præsident Thomas Bach med budskabet om, at bokserens "beslutning om at blive mor i 2018 ikke skulle straffe hende".

- Det har været en af de største kampe i mit liv, men også den mest meningsfyldte, skriver Bujold.

- Jeg stod fast på det, jeg troede på og den drøm, jeg har arbejdet så hårdt for.

- Og jeg er stolt over, at vi har formået at danne præcedens for kvindelige atleters menneskerettigheder nu og i generationer fremover, skriver hun.

Mandy Bujold deltager i 51 kilo-klassen i Tokyo.