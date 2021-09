Canadas ishockeykvinder vinder VM efter sejr over USA

Canadas ishockeykvinder kan for første gang siden 2012 kalde sig verdensmestre, efter at holdet natten til onsdag dansk tid besejrede USA 3-2.

Sejren kom i hus på hjemmebanen i Calgary takket være en scoring af 30-årige Marie-Philip Poulin.

Den faldt syv og et halvt minut inde i overtiden, efter at det ikke var lykkedes at finde en vinder i den ordinære spilletid.

Forinden var fulgt et dramatisk opgør, hvor spillet bølgede frem og tilbage mellem de to nabolande.

I første periode lykkedes det USA at bringe sig foran både 1-0 og 2-0 efter to scoringer af Alexandra Carpenter.

Dermed var det op ad bakke for hjemmeholdet, der ikke havde prøvet at være bagud ved VM siden holdets første kamp i turneringen mod Finland.

I anden periode lykkedes det dog canadierne at få kæmpet sig tilbage via to hurtige scoringer, og da der ikke blev scoret yderligere i tredje periode skulle det hele altså afgøres i overtid, hvor Canada viste sig at være stærkest.

USA og Canada har i årtier været de altdominerende hold inden for kvindeishockey. Siden 1990 har de to nationer således mødt hinanden i 19 ud af 20 VM-finaler.

Canada er det mest vindende af de to hold med 11 guldmedaljer mod USA's otte. Men i de seneste år er det amerikanerne, der har haft overhånden, når de to lande har mødt hinanden ved VM.

Danmark, der i år var med til holdets første A-VM i 27 år, røg ud i gruppespillet uden en eneste sejr.

Canadas Melodie Daoust blev før finalen kåret til turneringens mest værdifulde spiller.