Canada udtager stor NHL-stjerne til VM i Danmark

Også Ryan Nugent-Hopkins fra Oilers og Mathew Brazal fra New York Islanders er blandt de 18 udtagne spillere. Flere spillere bliver udtaget på et senere tidspunkt.

21-årige Connor McDavid var den spiller, som sammenlagt stod for flest mål og oplæg i den regulære sæson i NHL. Tidligere er han blevet kåret til NHL's mest værdifulde spiller.

Det lykkedes imidlertid ikke for Oilers at kvalificere sig til slutspillet i denne sæson. Men danske ishockeyfans kan glæde sig over, at han af samme årsag til rådighed for landsholdet.

Canada er ved VM i gruppe med Finland, USA, Tyskland, Norge, Letland, Sydkorea og Danmark.

Holdet spiller første kamp 4. maj mod de nordamerikanske rivaler fra USA.

Canada skal forsøge at generobre VM-trofæet, efter at Sverige vandt i 2017, hvor canadierne måtte nøjes med sølv.

De to foregående verdensmesterskaber var ellers endt med guld til Canada.