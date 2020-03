Canada afviser ledtog med IOC: Eget valg at droppe OL

Canadas beslutning om at trække sig fra OL i Tokyo, hvis legene blev afviklet i 2020, var landets egen og blev baseret på sikkerheden for atleterne grundet udbruddet af coronavirus.

Udmeldingen fra Canada kommer, efter at det er blevet antydet, at IOC havde planlagt det og fået canadierne til at trække sig.

Canadas OL-afvisning skulle ifølge spekulationerne skabe bedre forståelse for, at IOC senere kunne beslutte at udskyde legene i Tokyo til 2021.

Canadas beslutning blev annonceret søndag, og legene blev udskudt tirsdag.

Photi Sotiropoulos, en talsmand for COC, afviser over for Reuters i en telefonsamtale, at Canada skulle have stået i ledtog med IOC.

- Selv om vi er - og konstant har været - i kontakt med IOC, så blev vores beslutning søndag aften om ikke at sende atleter til Tokyo denne sommer på grund af bekymringer om Covid-19 truffet alene af Den Canadiske Olympiske Komité og uden deltagelse af IOC.

- Beslutningen blev truffet efter at have talt med vores atleter, vores cheflæge og det canadiske sportsmiljø, siger talsmanden.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, støttede COC-beslutningen og opfordrede flere lande til at gøre det samme.

Canada er en af de større nationale olympiske komitéer, og landet er blot et af en håndfuld lande, som både har været vært for sommer- og vinterlegene.

Australien, et andet magtfuldt olympisk land, fulgte trop med den samme melding som Canada nogle timer senere, og det lagde yderligere pres på IOC og de japanske arrangører.

Også Australien skulle ifølge spekulationerne være en del af den hemmelige IOC-plan. Det er dog noget, canadierne ryster på hovedet af.

- Det var ikke det, der skete. Denne beslutning var ikke en del af en plan, som IOC havde lagt for at skabe grobund for en udskydelse af legene, siger Sotiropoulos.

- Vi traf den vanskelige beslutning uafhængigt af IOC. Vi var overraskede og glade for, at Australien indtog en lignende position som vores inden for få timer, siger han.

IOC kom også under pres fra tusinder af atleter og forbund, inden legene blev udskudt til 2021 i tirsdags.