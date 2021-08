Camerounsk angriber skal afhjælpe Sønderjyskes målkrise

- Faris Moumbagna er en talentfuld angriber, som vil komplementere vores nuværende trup og give os flere muligheder i den forreste række, siger Sønderjyske Fodbolds direktør, Jonas Lygaard, i en pressemeddelelse.

- Faris er hurtig og direkte i sin stil, og vi er ikke i tvivl om, at han vil blive et interessant bekendtskab for den danske Superliga, tilføjer han.

Sønderjyske er gået fra banen uden at score i de seneste fire kampe, og det er bare blevet til en enkelt scoring efter seks runder af Superligaen.

Det skal den 21-årige Moumbagna nu forsøge at afhjælpe. Han har spillet de seneste to sæsoner i Kristiansund BK, og inden da spillede han to sæsoner for Philadelphia Unions reservehold i USA.

I Sønderjyske bliver han holdkammerat med sine to landsmænd Victor Mpindi og Duplexe Tchamba.

Kontrakten med Moumbagna afventer, at den internationale transfer går igennem, inden skiftet er officielt godkendt, oplyser Sønderjyske.

Sønderjyskes næste opgave er hjemmekampen mod Viborg på søndag.