Cadiz-spiller afviser racismeanklager fra Valencia

Cadiz-stopperen Juan Cala afviser på det kraftigste, at han skulle have opført sig racistisk over for Valencia-spilleren Mouctar Diakhaby i løbet af søndagens La Liga-kamp.

Cala, som scorede til 1-0 i 2-1-sejren, siger på et virtuelt pressemøde tirsdag ifølge Reuters, at han er blevet fanget i "et mediecirkus" og "en offentlig gabestok".