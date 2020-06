CNN hyrer NFL-veteran som kommentator i spørgsmål om racisme

CNN har ansat New Orleans Saints' Malcolm Jenkins som kommentator i spørgsmål om racisme og social retfærdighed.

Jenkins har brugt mange år på at lede ngo'er og støtte græsrodsorganisationer for at adressere ulighederne i det amerikanske strafferetssystem og uddannelsessystem samt den store forskel på rig og fattig i samfundet.

- Jeg tror, at jeg kan være en stemme for andre sportsaktivister og dem, der har dedikeret deres liv til at ændre lovgivning, politikker og reformer for ligestilling mellem mennesker, udtaler Malcolm Jenkins i en erklæring.

- Nu mere end nogensinde før har offentligheden brug for at blive uddannet i magthavernes roller, herunder statsadvokat, politidirektør og byråd, og hvordan man holder disse personer ansvarlige, især gennem deres stemme og deres stemmeret.

- I et vigtigt valgår er jeg ivrig efter at blive en del af CNN-familien og dele mit bidrag som kommentator, udtaler Malcolm Jenkins.

32-årige Jenkins går ind i sin 12. NFL-sæson og skrev i marts kontrakt med New Orleans Saints for anden gang i sin karriere. Jenkins spillede for Saints fra 2009 til 2013, før han tilbragte de sidste seks år i Philadelphia Eagles.

Malcolm Jenkins er tre gange blevet valgt til at spille i NFL's All Star-kamp, Pro Bowl.

Han vandt sin første Super Bowl som ny spiller i Saints i 2010 og sin anden Super Bowl med Eagles i 2018.

Malcolm Jenkins har aldrig tøvet med at sige sin mening højt. For nylig sagde han, at NFL ikke vil være på den "rette side af historien", før ligaen undskylder til Colin Kaepernick.

Den tidligere quarterback for San Francisco 49ers Colin Kaepernick skabte kontrovers i 2016, da han knælede under nationalsangen i protest mod racisme.