CL-klub fra udbryderrepublik skaber debat

Tirsdag står Real Madrid over for en klub, der i kraft af sin beliggenhed er omgærdet af politisk debat.

Efter Sovjetunionens opløsning løsrev Transdnestr sig fra Moldova i 1990 og erklærede sin selvstændighed, som blev cementeret i 1992 efter en borgerkrig mellem styrker, der var for og imod selvstændighed.

Med egen valuta, grænsepoliti, hær og mobilnetværk fremstår Transdnestr i høj grad som en selvstændig enhed, men er ikke anerkendt som selvstændigt land af FN.

Mens Rusland bakker op om udbryderrepublikken, er Transdnestr til stor gene for Moldova, vurderer Ota Tiefenböck, som er journalist med speciale i Øst- og Centraleuropa.

- Så længe Transdnestr findes, er det svært for Moldova at integrere sig i Europa. EU ønsker ikke at optage et land med uløste geografiske problemer.

- Det er et problem, der fastholder Moldova i et limbo mellem EU og Rusland, og resultatet leder ikke nogen vegne hen, siger han.

Da Transdnestr officielt er en del af Moldova, optræder FC Sheriff som et moldovisk hold i den moldoviske liga.

I kølvandet på FC Sheriff's Champions League-kvalifikation kaldte det moldoviske fodboldforbund bedriften for "Eurofantastic!!", og det har Ota Tiefenböck svært ved at forstå.

- Det er jo en anerkendelse af udbryderrepublikken og med til at legalisere den.

- Jeg forstår ikke, at sådan et hold kan få lov til at deltage i internationale konkurrencer, men det må være sket med velsignelse fra Moldova, som indirekte anerkender, at klubben repræsenterer Moldova, siger han.

Et andet kritikpunkt er udbryderrepublikkens ry for at lægge grund til en skyggeøkonomi med klubbens ejer og hovedsponsor Sheriff i spidsen.

Det har fået den moldoviske sportsjournalist fra Replica Media Cristian Jardan til at råbe op.

- Jeg ser ingen grund til at være glad.

- Holdet repræsenterer en separatistisk enklave, hvor korruption, smugling og skyggeøkonomi er vidt udbredt, og som direkte skader økonomien og de statslige interesser i Moldova, siger han til AFP.

På trods af kritiske røster er FC Sheriff et hold i god forfatning.

I løbet af de seneste 20 sæsoner har klubben vundet mesterskabet 18 gange, og med tiden er holdet kun blevet bedre.

For første gang nogensinde har klubben kvalificeret sig til Champions League og slog Shakhtar Donetsk 2-0 på hjemmebane i første runde af gruppespillet.

Tirsdag klokken 21 møder FC Sheriff den spanske storklub Real Madrid på udebane.