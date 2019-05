CL-ekspert: Fordel for Liverpool at Barca-duel ikke er finalen

Men for Liverpool er det en fordel, at det ikke er i finalen, at de nykårede spanske mestre fra Catalonien er modstanderen.

På papiret venter der lidt af en mundfuld for Liverpool, når det engelske mandskab onsdag gæster Barcelona i den første af to semifinaler i Champions League.

Det mener TV3's fodboldekspert Preben Elkjær.

- I en finale spiller Liverpool ikke hjemme. Nu har de en hjemmekamp, og der bliver lagt voldsomt pres på modstanderen, når de spiller i Liverpool.

- Det er en kæmpe fordel, at de skal afgøre det over to kampe. For de er så stærke hjemme.

- De skal have et godt resultat med hjem og så lade hjemmebanen hjælpe til med at komme det sidste stykke, siger Preben Elkjær.

Det seneste møde mellem Barcelona og Liverpool ligger helt tilbage i 2007, da holdene mødtes i ottendedelsfinalen i Champions League.

Derfor er det også svært at forudsige, hvordan holdene vil gribe de to opgør an, mener Preben Elkjær.

Men Liverpools hurtige offensiv kan give det spanske hjemmehold problemer.

- Barcelona vil gerne have bolden, og det skulle på papiret give Liverpool nogle chancer for at sætte de hurtige angribere i scene. Men for at gøre det kræver det, at du har bolden. Du skal lige vinde den først.

- Det er meget tæt, siger fodboldeksperten.

Mens det første opgør finder sted onsdag klokken 21 på Camp Nou i Barcelona, spilles returopgøret tirsdag aften på Anfield i Liverpool.

Vinderen møder enten Ajax eller Tottenham, der mødes i den anden semifinale. Tirsdag fik Ajax et godt udgangspunkt før hjemmekampen i Amsterdam, da hollænderne vandt 1-0 på Tottenhams nye stadion.

Finalen spilles 1. juni på Wanda Metropolitano i Madrid.