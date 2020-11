CAS: Rusland-afgørelse kan ventes inden nytår

- Det er vanskeligt at forudsige, præcis hvor lang tid denne proces vil tage.

- Når den præcise dato er klar, vil CAS offentliggøre på sin hjemmeside, hvornår beslutningen vil meldes ud, skriver CAS.

Sagen har været gået i stå hos CAS, der ligesom det meste af samfundet er blevet sat tilbage af coronapandemien.

Det er Det Internationale Antidopingagentur (Wada), som har givet Rusland karantænen på fire år.

Sagen var oprindeligt berammet til at blive behandlet i maj og senere juli, men blev udsat begge gange.

De seneste dages høringer med deltagelse af Wada og Rusada er foregået på et hemmeligt sted og delvist digitalt ved hjælp af videoseancer. Så det er sket uden for offentlighedens bevågenhed.

- Wada er tilfreds med, hvordan vi har præsenteret vores sag, og vi ser nu frem til panelets beslutning, siger Wada-præsident Witold Banka ifølge AFP.

Rusland blev straffet for først at tøve med at udlevere datamaterialet til Wada, og siden blev russerne fundet skyldige i at have manipuleret med data.

Som et resultat af manipulationen blev Rusland udelukket fra store mesterskaber i fire år.

Wada ønsker en kollektiv straf til Rusland som stat på baggrund af den systematiske doping, agenturet mener, der har været i landet.

Det er den straf, russerne har anket til CAS, som nu melder om en afgørelse i løbet af de kommende måneder.