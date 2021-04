Byråd udskyder endelig beslutning om udbud af Lyngby Stadion

På et byrådsmøde torsdag aften i Lyngby-Taarbæk Kommune er et bredt flertal enige om at arbejde videre mod at sende stadionet i udbud, men det endelige udbudsmateriale er ikke endeligt godkendt og skal justeres i de kommende uger.

Det siger byrådsmedlem Sigurd Agersnap fra SF efter mødet, hvor stadionspørgsmålet var på den lukkede dagsorden. Han har været en af fortalerne for at sende Lyngby Stadion i udbud, og han håber, at alle knaster snart er høvlet væk.

- Det skal behandles igen på vores byrådsmøde i juni, og der skal det vedtages eller forkastes, siger Sigurd Agersnap.

Hvis stadionet ender med at blive sendt i udbud, vil interesserede parter kunne byde ind med deres planer for, hvordan fodboldstadionet og området omkring det kan moderniseres.

Ejerkredsen af superligaklubben Lyngby Boldklub, Friends of Lyngby, er blandt de interesserede. Ejerkredsen vil lave investeringer, så man er sikker på, at stadionet også i fremtiden lever op til de krav, der er for et superligastadion.

Det vil koste i omegnen af 40-70 millioner kroner, estimerer Friends of Lyngby - penge som man fra kommunens side ikke er interesseret i at poste i stadionområdet.

Forud for torsdagens byrådsmøde gav Friends of Lyngby udtryk for, at det vil være uinteressant for ejerkredsen at smide flere penge i fodboldklubben, i tilfælde af at byrådet siger nej til at sende stadionet i udbud.

I så fald vil Lyngby Boldklub risikere at gå konkurs.

Selv om de eksakte udbudsbetingelser fortsat er uafklaret, har Friends of Lyngby meddelt, at man ud over en renovering af fodboldstadionet også ønsker at bygge ungdomsboliger, akademiboliger og et sundhedshus på stadionmatriklen.

Indtil videre er sagen dog sparket til hjørne.

- Men det er et hjørnespark i den rigtige ende, påpeger byrådsmedlem Sigurd Agersnap.