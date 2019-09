Byggeri og sløj sæson koster Esbjergs ishockeymænd dyrt

Ishockeyklubben skriver mandag i en pressemeddelelse, at 2018/2019-sæsonen viser et "ikke-tilfredsstillende" årsresultat med et underskud på 2,2 millioner kroner.

- Underskuddet var forudset, idet der har været ekstra omkostninger og færre sponsorindtægter i forbindelse med de mange grundspilskampe i hal 2, skriver klubben.

Esbjerg Energy forklarer, at klubben var nødt til at bruge ekstra penge på at bygge en midlertidig tribune for at hæve antallet af tilskuerpladser i hallen, så fans og sponsorer kunne komme og se kampene.

Ud over byggeriet af Granly Hockey Arena løftede præstationerne på banen heller ikke sæsonen sportsligt eller økonomisk, og det kostede også i regnskabet.

Ejerkredsen kalder 2018-2019-sæsonen for et "bump på vejen" og forsikrer, at det ikke får betydning i denne sæson for Esbjerg Energy.

- Vi står godt rustet til en ny sæson i Danmarks flotteste og bedste arena, siger Esbjerg-formand Søren Mathiasen.

- Vi har sammensat et virkelig stærkt hold, og vi oplever en meget flot opbakning fra tilskuere, fans og sponsorer, som betyder, at Esbjerg Energy ser frem til en ny stor sæson, siger han.

Esbjerg er startet sæsonen med blandede resultater og er placeret som nummer fem i Metal Ligaen med ti point efter de første seks kampe.