Burnley kravler op i top-4 og drømmer om Leicester-eventyr

Lige nu er Burnley nummer fire i Premier League, og manager Sean Dyche bliver svimmel af at kigge på tabellen.

- Jeg bevarer min realitetssans, fordi denne liga æder en levende. Vi vil virkelig forsøge at udrette noget i denne sæson.

- Jeg er ikke negativ. Jeg er realist, men der venter masser af udfordringer for os, siger Sean Dyche.

Tirsdag aften vandt Burnley 1-0 hjemme over Stoke, og holdets mange sejre bringer eventyrlige minder frem om Leicesters sensationelle mesterskab for to sæsoner siden.

- Leicester brød igennem loftet over drømme i fodbold. Nu skal der i øvrigt ikke komme nogen modig udtalelse fra mig omkring det. Det vil jeg gøre klart. Men i truppen er vi åbne over for alt.

- Hvis vi skal drømme, så skal vi være parate til at gøre drømmene til virkelighed. Det er det, vi forsøger at gøre, siger Sean Dyche.

Burnley er placeret på fjerdepladsen med 31 point efter 17 kampe - fire point efter Chelsea på tredjepladsen og 15 point efter førerholdet, Manchester City, der har spillet en kamp færre.

Liverpool, Arsenal og Tottenham er lige i hælene på Burnley i kampen om top-4 og spiller alle onsdag aften.

Den indskiftede Burnley-angriber Ashley Barnes scorede tirsdag aften det afgørende mål mod Stoke i det 89. minut til stor begejstring for hjemmepublikummet på Turf Moor.

Siden 2003 er Leicester det eneste engelske hold ud over Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham, der har kvalificeret sig til Champions League