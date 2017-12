Burgaard forstuvede foden: Jeg er klar til at spille igen

- Den er 100 procent sikkert forstuvet.

- Det var surt, at jeg skal lave sådan noget dumt i mit første angreb, siger Louise Burgaard.

Det er langtfra første gang, at FCM-spilleren vrikker om på foden.

- Jeg gjorde det samme i den sidste ligakamp før vi mødte ind på landsholdet, det var bare på den anden fod.

- Jeg tror, at jeg skal have nogle nye skinner. Det er lidt dumt at blive ved med at vrikke rundt.

- Nu skal den bare tapes op, og så regner jeg med, at jeg kan spille igen i morgen, siger bagspilleren med henvisning til onsdagens gruppekamp mod Brasilien.

Trods skaden glæder hun sig over storsejren over Tunesien, hvor hun var den eneste af de 13 markspillere, der ikke kom på måltavlen.

- Jeg var med i et angreb - i stedet spillede jeg Kathrine Heindahl fri.

- Det var helt vildt fedt, at vi bare rullede dem. Vi var godt forberedt. Det var rigtig dejligt, siger Burgaard.

Onsdag aften skal Danmark i aktion for fjerde gang på fem dage, når Brasilien venter.

Verdensmestrene fra 2013 er et stykke fra fordums styrke. Søndag formåede brasilianerne blot at vinde med et enkelt mål over Tunesien.