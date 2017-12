Bundproppen Randers får svært ved at få forstærkninger

Kampen markerede et nyt lavpunkt for kronjyderne, der må gå til vinterpause med pauvre 14 point for 19 kampe.

Mandag sluttede Randers FC et skuffende efterår af med at tabe med hele 0-4 hjemme til topholdet FC Midtjylland.

Det er 18 point færre, end klubben havde på samme tidspunkt i sidste sæson, men direktør Michael Gravgaard vælger at se frem mod foråret, hvor han håber på fremgang for det kriseramte hold.

- Det er jo mildest talt en skuffende slutning på efteråret, men det er jo ikke så meget denne kamp, der er skyld i det. Men nu er der i hvert fald nogle uger, hvor vi kan få rettet op på nogle ting, siger Michael Gravgaard.

- Så kan man vælge enten at blive deprimeret over at kigge på stillingen, eller også kan man bruge den som motivation til at tage sig sammen for at ændre tingene.

Han slår samtidig fast, at man ikke skal forvente noget travlt transfervindue i Randers FC.

- Vi er jo ikke i en situation, hvor vi har en julemand stående i baghaven, der deler julegaver ud i december måned. Så hvis vi skal være aktive i transfervinduet, kræver det, der kommer nogle ud i den anden ende, siger han.

- Udgangspunktet er, at vi arbejder med det, vi har, og så må vi se, om vi ikke kan få noget endnu bedre ud af det. I forhold til efteråret kan det jo næsten kun blive bedre, siger Michael Gravgaard.

Gravgaard slog samtidig fast, at han fortsat har fuld tiltro til træner Ricardo Moniz.

- I dag var vi chanceløse, men i de andre kampe har vi bagefter kunnet analysere os frem til, at små ting var gået galt, også når vi har haft overhånden.

- Men vi skal have nogle flere point, ellers går det ikke, siger Gravgaard, der fra årsskiftet forlader posten som administrerende direktør, men fortsætter som sportsdirektør i klubben.