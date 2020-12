Bundproppen Lyngby fyrer cheftræner og fjerner sportschef

Superligaens bundhold, Lyngby, har fyret cheftræner Christian Nielsen.

Det oplyser klubben mandag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Jobbet overtages permanent af Carit Falch, der har fungeret som midlertidig cheftræner, mens Christian Nielsen har været ude med en hjernerystelse.

Fyringen kommer i kølvandet på et efterår, der blot har kastet fire point af sig i 13 kampe. Holdet har endnu sæsonens første sejr til gode.

- Isoleret er det ikke en katastrofe for os at overvintre som nummer 12, men virkeligheden er jo desværre, at holdet i hele 2020 blot har vundet to kampe og ved flere lejligheder har været alt for langt fra der, hvor vi ønsker at være rent pointmæssigt, spillemæssigt og ikke mindst strategisk.

- Derudover har vi også haft samarbejdsudfordringer i den sportslige afdeling, som gør, at vi er nødt at agere på flere fronter, siger klubbens administrerende direktør, Andreas Byder, i pressemeddelelsen.

Det betyder, at Lyngby også foretager ændringer i klubbens ledelse.

Birger Jørgensen skal således ikke længere være sportschef, fremgår det af pressemeddelelsen. Han bliver ansat i en ny rolle, og her vil han i "i mindre grad deltage i den strategiske ledelse af klubben".

Ledelsen vil fremover blive udgjort af direktør Andreas Byder, talentchef Niclas Kjeldsen og den kommercielle chef, Kristian Maimann.

Sportschefopgaverne fordeles midlertidigt mellem Niclas Kjeldsen og Andreas Byder, mens klubben overvejer fremtidige muligheder.

Lyngbys nye, permanente træner, Carit Falch, får varme ord med på vejen.

- Carit har stået i spidsen for holdet i en vanskelig tid, men har på ganske kort tid vundet hele husets tillid. Han har fået vores Lyngby-udtryk tilbage på banen og har givet spillerne troen på, at overlevelse er mulig, uden at vi går på kompromis med klubbens identitet og spillestil, siger Andreas Byder.

Christian Nielsen blev ansat som cheftræner i Lyngby i maj 2019.