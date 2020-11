Bundprop tager første sejr i herrernes håndboldliga

Håndboldherrerne fra TMS Ringsted hentede torsdag sæsonens første sejr i landets bedste række.

På hjemmebane vandt ligaens bundprop med 30-27 over Mors-Thy fra midten af tabellen.

Før kampen havde Ringsted-spillerne blot sikret sig et enkelt point i 11 kampe. Den ringe pointhøst betyder, at holdet bejler til at slutte grundspillet på sidstepladsen, der er ensbetydende med direkte nedrykning.