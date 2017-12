Bundhold stopper Manchester Citys vilde sejrsstime

For blot anden gang i Premier League-sæsonen og for første gang siden anden spillerunde i august måtte Manchester City forlade banen uden en sejr.

Faktisk måtte hjemmeholdets tilskuere gå småskuffede hjem, for i første minut af kampens overtid brændte Luka Milivojevic et straffespark, hvilket med stor sandsynlighed ville have tildelt Manchester City sæsonens første nederlag.

Selv om Crystal Palace kun ligger lige over nedrykningsstregen, ydede klubben god modstand.

Det undertippede hjemmehold kunne være kommet foran efter et forsvarskiks, inden uret havde rundet ti minutter.

Dårlig kommunikation mellem Manchester City-forsvarsspilleren Eliaquim Mangala og målmand Ederson førte til en stor mulighed til Christian Benteke, men belgierens afslutning mod et tomt mål blev blokeret.

Flere lange bolde voldte Manchester City-defensiven problemer, mens storholdet i den anden ende ihærdigt prøvede at spille sig igennem et stærkt Crystal Palace-forsvar før pausen.

Efter pausen overtog Manchester City initiativet, og et mål til storfavoritterne lå og lurede i luften.

Josep Guardiola måtte dog se sine spillere skyde med løst krudt. Enten røg forsøgene snert forbi, eller også kom målmand Wayne Hennessey eller en forsvarsspiller i vejen.

Hjemmeholdet var i perioder presset helt tilbage til eget straffesparksfelt, og derfor var det noget uventet, at Crystal Palace fik en kæmpe mulighed efter 77 minutter.

Et fladt indlæg røg helt over bagest i feltet, og her burde Andros Townsend bare have styret bolden i mål med en inderside, men i stedet kanonerede han bolden langt væk fra målrammen.

I overtiden blev muligheden endnu større med et straffespark, men det utroligt svage spark midt i målet blev pareret af Edersons ben.

Selv om City ikke kan være helt utilfredse med at få et point med hjem, fik kampen også et ærgerligt punktum for klubben, da stjernen Kevin De Bruyne måtte lade sig bære ud med en skade.

Tidligere i opgøret var Gabriel Jesus ligeledes udgået med en skade.