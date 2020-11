Bundhold snupper 19-årig guard som førstevalg i NBA

Men natten til torsdag fik bundholdet tiltrængt opmuntring ved at være førstevælger i den coronaforsinkede NBA-draft. Den foregik digitalt.

Valget faldt på 19-årige Anthony Edwards, der spiller positionen som guard, er 196 centimeter høj og vejer over 100 kilo.

Som collegespiller for universitetet i Georgia scorede han lidt over 19 point i gennemsnit per kamp i den forgangne sæson.

Han beskrives som en atletisk og eksplosiv spiller, der stadig kan forbedre sig defensivt.

- Det er en ubeskrivelig følelse. Jeg er så taknemmelig for at være i denne situation, siger Edwards i en virtuel presseseance fra hjemmet i Georgia.

Portrætter af basketballspillerens mor og bedstemor, der begge er døde af kræft, omkransede ham.

- De er med mig hele tiden, siger den følelsesladede teenager.

Minnesota Timberwolves håber, at det kan hjælpe holdet til bedre tider efter en skuffende sæson, der bød på 19 sejre og hele 45 nederlag.

Oprindeligt var NBA-draften planlagt til at foregå i juni, men coronapandemien udskød begivenheden i fem måneder.

Den kommende NBA-sæson, der er kortere og byder på færre kampe end normalt, begynder 22. december.

Golden State Warriors valgte som nummer to i draften centerspilleren James Wiseman.

Charlotte Hornets, der er ejet af NBA-legenden Michael Jordan, snuppede som tredjevælger den 19-årige guard LaMelo Ball.

Los Angeles Lakers vandt mesterskabet i den forgangne sæson.