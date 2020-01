Andreas Poulsen er her i aktion for det danske U21-landshold. (Arkivfoto)

Bundesligaklub udlejer dansk forsvarstalent til Wien

Borussia Mönchengladbach sender den danske forsvarsspiller Andreas Poulsen på et lejeophold i østrigske Austria Wien for resten af sæsonen.

Det oplyser begge klubber fredag på deres hjemmesider.

20-årige Poulsen kom til Mönchengladbach for halvandet år siden fra FC Midtjylland. Venstrebacken er blot noteret for en enkelt førsteholdskamp for den tyske klub, som nu vil have danskeren på græs.

- Vi har stor konkurrence på hans position lige nu med Oscar Wendt og Ramy Bensebaini.

- Det er vigtigt for Andreas, at han får kamperfaring på et højt niveau, hvilket vi forventer, at han får med dette udlån til en stor østrigsk klub, siger sportsdirektør Max Eberl til Mönchengladbachs hjemmeside.

Hos Austria Wien ser Eberls kollega, Peter Stöger, frem til at indlemme Andreas Poulsen i truppen.

- Vi er glade for, at han har besluttet sig for at komme til os. Hans kvaliteter passer godt ind på vores hold, siger Stöger til Austria Wiens hjemmeside.

Danskeren skiftede i sommeren 2018 fra FCM til Mönchengladbach på en femårig aftale, der udløber i 2023.

Andreas Poulsen er en del af det danske U21-landshold, der i øjeblikket er godt i gang med EM-kvalifikationen.