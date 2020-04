Artiklen: Bundesligaklub hyrer femte træner på et år

Bruna Labbadia har med øjeblikkelig virkning overtaget jobbet som cheftræner i Hertha Berlin.

Den 54-årige Labbadia med en fortid i Wolfsburg, Hamburger SV, Stuttgart og Bayer Leverkusen bliver dermed den femte træner, der står i spidsen for bundesligaklubben på mindre end et år.

Hertha Berlin havde i foråret 2019 ungarske Pal Dardai som træner, men i sommerpausen blev han afløst af Ante Covic, efter at kroaten blev forfremmet fra klubbens U23-hold.

Covic holdt dog ikke særlig lang tid, og efter fire nederlag i træk blev han i november fyret.

Hovedstadsklubben satsede i stedet på Jürgen Klinsmann, der fik jobbet efter tre års pause fra trænergerningen.

Den tyske landsholdslegende valgte i begyndelsen af februar at træde tilbage og nævnte manglende tillid fra ledelsen som årsag.

Assistenttræner Alexander Nouri med erfaring fra et chefjob i Werder Bremen overtog midlertidigt, indtil Bruna Labbadia torsdag blev præsenteret.

Labbadia var fra 2010 til 2013 træner i Stuttgart, hvor han blandt andre havde William Kvist i truppen. Frem til sommeren 2019 havde han ansvaret i Wolfsburg, og han har været arbejdsløs siden.

- Mit trænerteam og jeg er virkelig spændt på denne nye udfordring.

- Hertha er en klub med en klar og ambitiøs plan for fremtiden, og vi glæder os til at tage del i disse planer og være med til at videreudvikle klubben, siger Labbadia til klubbens hjemmeside.

Hertha Berlin er nummer 13 i Bundesligaen og har seks point til nedrykningsstregen med ni spillerunder tilbage af sæsonen.

Tysklands bedste fodboldrække er i øjeblikket suspenderet på grund af coronakrisen.