Bundesligaen tillader fem udskiftninger resten af sæsonen

I slutningen af sidste uge gav Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene, grønt lys til, at medlemslandene må indføre fem udskiftninger for hvert hold.

Torsdag takkede Tyskland så ja til muligheden.

I resten af Bundesliga-sæsonen vil det således være tilladt at foretage fem udskiftninger i stedet for de tidligere tre.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ud over at have vedtaget muligheden for at bruge fem udskiftninger, så har den tyske ligaforening (DFL) også bekræftet, at hold - som vanligt - vil rykke ned, såfremt sæsonen gennemføres.

Derudover har man vedtaget, at man midlertidigt kan flytte kampe til andre stadioner, hvis det vurderes nødvendigt af sundhedsmæssige årsager, samt at juli kan tages i brug, hvis man ikke kan nå at færdiggøre sæsonen inden 30. juni.

Reglen om ekstra udskiftninger er sat i værk af den grund, at kampprogrammet bliver mere sammenpresset, når der igen kan spilles fodbold efter coronapausen.

Det er dog op til de enkelte ligaer, om de vil tage reglen i brug.

Nu sker det altså i Tyskland, hvor Bundesligaen genstarter på lørdag.

Det er endnu uvist, om det samme sker i Superligaen, der begynder igen 28. maj.

- Vi kigger på det, og er det relevant, vender vi det med klubberne og tager stilling til det, sagde Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, fredag.

Igennem en årrække har det kun været tilladt at foretage maksimalt tre udskiftninger, og det kan altså nu forhøjes til fem, men udskiftninger må kun foretages over tre omgange, så man ikke kan trække tiden yderligere ud.

Reglen kan tages i brug i de ligaer, der allerede er i gang, og i de ligaer, der har intentioner om at gå i gang for at færdigspille den igangværende sæson.

Det er gældende for turneringer, der skal slutte i 2020, men det kan senere blive besluttet, at man også lader regler gælde i turneringer, der skal slutte i 2021, lød det fra Fifa i sidste uge.