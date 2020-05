Bundesligaen ophæver trænernes maskepligt under kampe

Trænerne for de tyske bundesligaklubber slipper for at bære ansigtsmaske på sidelinjen, når ligaen lørdag bliver genoptaget efter to måneders coronapause.

Deutsche Fussball Liga (DFL), der administrerer de professionelle fodboldrækker, har umiddelbart før genstarten besluttet sig for at ophæve maskepligten for klubbernes cheftræner.