Bundesligaen nærmer sig genstart i maj efter coronalukning

Nyhedsbureauet AFP er kommet i besiddelse af et udkast til en aftale mellem regeringen og de tyske delstater, der viser, at Bundesligaen kan genoptages i løbet af maj.

Den tyske Bundesliga bliver formentlig den første af Europas store fodboldligaer til at genstarte efter coronakrisen.

Det forventes, at der kommer en officiel udmelding senere onsdag med en mere specifik dato for, hvornår landets to bedste fodboldligaer kan sættes i gang.

Senere onsdag holder forbundskansler Angela Merkel en videokonference med ministerpræsidenterne fra Tysklands 16 delstater.

Af udkastet til aftalen fremgår det ifølge AFP, at genstarten i maj vil begrænse den økonomiske skade, som coronakrisen forvolder de 36 klubber i landets to bedste rækker.

De planer, som tysk fodbold har lagt for genstarten, bliver ifølge dokumentet stemplet som "acceptable".

Tyske medier har tidligere nævnt, at Bundesligaen muligvis kan gå i gang 21. maj. Ligaen har ligget brak siden 11. marts.

Der resterer ni spillerunder af Bundesligaen, som toppes af Bayern München.