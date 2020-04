Bundesligaen i fodbold kan muligvis starte igen i maj

Markus Söder, der er ministerpræsident i Bayern, som huser rekordmesterholdet Bayern München, siger, at det fortsat er "helt utænkeligt" med tilskuere på tribunerne. Det skyldes nødvendigheden af, at folk fortsat holder afstand til hinanden for at mindske spredning af coronavirus.

Det siger ministerpræsidenterne for Tysklands to største delstater, Bayern og Nordrhein-Westfalen, mandag.

- Men vi kan måske fra 9. maj spille en runde "spøgelseskampe", siger Söder til Bild.

Spøgelseskampe (Geisterspiele, red.) er et tysk udtryk for kampe på et tomt stadion.

- En weekend med fodbold er meget nemmere at komme igennem end en weekend uden fodbold, tilføjer Söder.

Også Armin Laschet, der er ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, hvor blandt andet Borussia Dortmund hører til, mener, at de to toprækker kan genoptage spillet.

Men under forudsætning af, at der foreligger en gennemtænkt plan for, hvordan det praktisk skal ske. I så fald kan han godt forestille sig, at der kan afvikles kampe uden tilskuere.

Laschet fremhæver over for Bild, at den tyske fodboldliga (DFL) de seneste dage har præsenteret flere "sikkerhedsforanstaltninger".

Torsdag holder det tyske fodboldforbund en videokonference med de 36 klubber i de to øverste rækker, hvor en genoptagelse af sæsonen skal drøftes.

Tysk fodbold har ligget stille siden 13. marts som følge af virusudbruddet. Mandag begyndte Tyskland at lempe en smule på nedlukningen af store dele af samfundet. Mindre butikker har igen lov til at åbne, men store offentlige forsamlinger er blevet forbudt frem til den 31. august.

Den tyske regering ventes i slutningen af april at drøfte flere lempelser af de landsdækkende restriktioner med virkning fra den 4. maj.