Bundesligaekspert: Robert Skov passer godt ind i Hoffenheim

Det forventer den tidligere superligatræner Poul Hansen, der er bundesligaekspert for TV3 Sport, forud for Hoffenheims ligapremiere søndag mod Frankfurt.

Robert Skov var den store åbenbaring i Superligaen i sidste sæson, og det banede vej for et skifte til Hoffenheim i Bundesligaen. Her skal den hårdtskydende kantspiller nok blive en succes.

- Jeg tror skiftet er helt rigtigt. Han kommer til at spille, for han er en betydelig investering for Hoffenheim. Han ville ikke kun blive bedømt på sine fejl, for folk vil se ham som en mulighed for at vinde point i alle kampene.

- Træneren og klubben er nødt til at sige, at han skal spille, selv om han skal bruge ti kampe på tilvænning, eller han kun er god hver anden gang. Han skal spille sig til en større værdi, han skal ikke træne sig til det, siger Poul Hansen.

Han mener også, at det er en fordel for Skov at komme ind i et hold, der er i en genopbygningsfase.

I løbet af sommeren er cheftræner Julian Nagelsmann skiftet til RB Leipzig, og Alfred Schreuder har overtaget trænergerningen i Hoffenheim. Samtidig er profilerne Joelinton, Kerem Demirbay, Nico Schulz og Nadiem Amiri sendt videre til større klubber.

På rygteplan var Skov sat i forbindelse med klubber i flere lande, men Bundesligaen er ud fra Skovs kompetencer det mest oplagte ligavalg, mener Poul Hansen.

- Han passer rigtig godt ind i Bundesligaen, fordi der er så meget power og fart i tysk fodbold, at man ikke kan holde sin organisation hele tiden, og det gør, at der bliver plads.

- Det kan blive omstilling på omstilling. Der er kaos på alle hold, hvor bolden bliver vundet, mistet, vundet, mistet. Det giver plads, og det gør Robert Skov god. Og så har han en unik sparketeknik, og langskud er meget værdsat i Tyskland, siger Poul Hansen.

Han matcher dog næppe sidste sæsons total på 29 ligascoringer.

- Hvis han kan lave cirka ti mål, så er det stadigvæk super godt, siger Poul Hansen

Det største spørgsmål for Poul Hansen er, om Robert Skov fysisk kan være med.

- Hvis der er noget sted i verden, hvor power er så udfordret uden for Premier League, så er det i Bundesligaen. Der er mange lange, hårde løb. Han skal virkelig æde sig selv og have power i 90 minutter, og det skal han først lære.

- Fysisk er der store krav i Tyskland, fordi spillerne er så meget undervejs hele tiden, og der er ikke plads til at hvile, siger Poul Hansen.

Opgøret mellem Eintracht Frankfurt og Hoffenheim begynder klokken 15.30.