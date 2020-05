Bundesliga-spillere må juble med kortvarig albuekontakt

Men det bliver med en lang række restriktioner og tiltag for at mindske smitterisikoen.

Blandt andet vil det ikke være tilladt, at spillerne kaster sig over hinanden, når der jubles over en scoring. Således er kram og highfives ikke tilladt.

Det fremgår af et dokument, som avisen Bild er kommet i besiddelse af.

Derimod er kortvarig kontakt med albuen eller fødder tilladt ved jubel, lyder det.

Også trænerbænkene bliver ramt af restriktioner. Alle på bænken skal bære ansigtsmasker, og der skal være et frit sæde mellem hver person.

- Cheftræneren må fjerne masken for at råbe instruktioner, så længe han holder sig mindst halvanden meter fra alle andre, skriver avisen.

Spillerne må kun i begrænset tid opholde sig i omklædningsrummet. Ifølge Bild må en spiller opholde sig der i 30-40 minutter på kampdage.

Holdene skal komme ud af spillertunnelen på forskellige tidspunkter, og der vil hverken være håndtryk mellem spillere eller blive taget holdbilleder.

Der vil ikke være tilskuere til stede på tribunerne, og hjemmeholdet kan endda blive straffet og dømt som taber af kampen, hvis større fangrupper samler sig uden for stadion.

Det har Eintracht Frankfurts sportsdirektør, Fredi Bobic, afsløret over for ESPN.

Bundesligaen bliver på lørdag skudt i gang med seks kampe samtidig klokken 15.30, blandt andet lokalopgøret mellem Borussia Dortmund og Schalke 04.

Der blev senest spillet i ligaen 11. marts. Der resterer ni spillerunder, og Bayern München fører ligaen med fire point ned til Borussia Dortmund på andenpladsen.