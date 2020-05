Bundesliga som tv-bold skal stille enorm fodboldsult

Ingen tilskuere vil være på lægterne til hverken Revierderby eller nogen anden kamp i Bundesligaen, og der er ikke udsigt til det lige foreløbig hverken i Tyskland eller andre store fodboldlande.

Bundesligaen, der er kendt som den største tilskuermagnet i fodboldverdenen, da det er ligaen med det højeste tilskuersnit, er foreløbigt reduceret til en tv-sport.

Henrik Hvillum, der er ekspert i tysk fodbold, og som har fungeret som bundesliga-kommentator på Eurosport, forventer "en mærkelig oplevelse".

- Jeg har selvfølgelig tænkt mig at se Revierderby, men den kamp er netop båret af tilskueropbakning og rivalisering på tribunen, som nu bliver fraværende, siger Henrik Hvillum.

- Det bliver vildt underligt at se en kamp med alle de restriktioner. Ved jubelscener blandt andet. Og hvordan vil motivationen og niveauet være? De fleste fodboldspillere bliver jo ansporet af opmærksomhed som råb og jubel. Jeg tvivler på, at det bliver ligeså intenst.

Tidligere har fodboldkampe uden tilskuere bredt været anset som et atmosfæreforladt produkt, som ikke egnede sig som en god tv-oplevelse.

Men når tv i weekenden blænder op for Bundesligaen, vil interessen være enorm på grund af fansenes enorme fodboldsult, vurderer Hvillum.

- Det bliver et tilløbsstykke, og rettighedshaverne vil få skyhøje seertal. I hvert fald så længe, at der ikke er konkurrence fra andre store ligaer og især Premier League. Uden for Tyskland vil interessen blive unaturligt høj.

- Men der er også en nyhedsinteresse, så det kommer til at finde et mere naturligt leje, forudser Henrik Hvillum.

Sådan ser Thore Naujeck også på det. Han er formand for Dortmunds fanklub i Danmark, Bvb-Fraktion Dänemark, og har ubrugelige billetter til lørdagens lokalopgør.

Han er "super begejstret" over, at fodbolden er tilbage, men er samtidig splittet over produktet og tror, at tv-seerne vil falde fra.

- Mange fans har savnet fodbold, og de vil helt sikkert se med i starten. Derefter tror jeg, at de mest hardcore fans vil blive ved med at se det, men samtidig være skuffede, for de kommer ikke tilbage til den form for fodbold, de savner.

- De mere normale fodboldfans tror jeg vil falde fra, da det er et helt andet produkt at se fodbold på tv uden tilskuere på stadion, siger Thore Naujeck.

Han tænker tilbage på Dortmunds Champions League-ottendedelsfinale ude mod Paris Saint-Germain 11. marts, der blev spillet for lukkede døre, få dage før Europa lukkede ned.

Det var atmosfæreforladt, men nu er fodboldfans blevet så desperate, at de tager, hvad de kan få, er hans klare fornemmelse i fanmiljøet.

- Det er ikke den form, fans ønsker. De ser fodbold for stemningen. Derfor er det kun den halve oplevelse, men vi har intet bedre alternativ lige nu, så hellere at der kommer gang i fodbolden igen end slet ingen fodbold, siger fanformanden.

Dortmund og Schalke 04 har ligesom fire andre bundesligakampe kickoff 15.30.