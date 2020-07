Buffon var klar til at vente endnu længere på Serie A-rekord

Det slog den 42-årige veteranmålmand fast, efter at han lørdag hjalp Juventus et skridt tættere på mesterskabet med en 4-1-sejr over lokalrivalerne fra Torino og selv tog rekorden for flest spillede kampe i Italiens bedste fodboldrække.

- Det har ikke været noget problem at vente på rekorden. Jeg var klar til at vente endnu længere, fordi det her er et vigtigt tidspunkt i sæsonen, siger målmanden på et pressemøde efter kampen ifølge Juventus' hjemmeside.

Opgøret var Buffons 648. kamp i Serie A.

- Min eneste anspændthed i dag handlede om titelkampen. Vigtigheden af det, der var på spil i dag, kom før min personlige rekord.

Den legendariske målmand kan se tilbage på en karriere med blandt andet en VM-titel og en stribe af Serie A-titler. Den startede helt tilbage i 1995 i fodboldklubben Parma.

I 2001 skiftede han til sin nuværende klub, Juventus, i en handel, der på daværende tidspunkt gjorde ham til den dyreste målmand nogensinde.

I denne sæson har han for det meste siddet på bænken, efter at polske Wojciech Szczesny har overtaget pladsen som førstevalg i Juventus målet.

Alligevel har Buffon netop forlænget sin kontrakt med klubben endnu et år.

- Min primære motivation for at fortsætte med at spille er, at jeg har det fint, og at jeg stadig kan spille på et godt niveau, siger Buffon og tilføjer:

- Og hvis du stadig er entusiastisk, så er det det rigtige at fortsætte.

Gianluigi Buffon overtager rekorden for flest spillede kampe i Serie A fra landsmanden Paolo Maldini, der spillede 647 kampe for AC Milan.