Buffon undskylder: Jeg gik over stregen efter CL-exit

Juventus røg ud af den prestigefyldte klubturnering, da Real Madrid scorede et mål i slutminutterne på straffespark efter et ellers bemærkelsesværdigt comeback af de italienske mestre.

Efter kampen fortsatte Gianluigi Buffon den kritik, der kostede ham et rødt kort inde på banen. Han sagde blandt andet, at kampens dommer, Michael Oliver, havde en skraldespand i stedet for et hjerte.

- Efter kampen gik jeg over stregen med det, jeg sagde om dommeren, og det undskylder jeg for, siger Buffon.

- Jeg er ekstremt ked af det. I min 23 år lange Champions League-karriere har jeg ellers aldrig fået et rødt kort eller karantæne, så jeg føler, at jeg har opført mig fair og sportsligt over for alle.

Men selv om Buffon fortryder sine hårde ord om Michael Oliver, lader det ikke umiddelbart til, at han har ændret mening om situationen, hvor Real Madrid fik det afgørende straffespark.

- Hvis jeg så dommeren (Michael Oliver, red.) igen, ville jeg give ham et kram og sige, at han skulle have tænkt lidt længere over sin beslutning i så vigtig en kamp for os og mig, siger Buffon.

- Dommeren gav mig et rødt kort, som jeg stadig ikke forstår, og I (medierne, red.) skulle have fokuseret på dommerens svingende præstation i stedet for mine kommentarer, siger målmanden.

Buffon er blevet sigtet for sin aggressive opførsel af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Hans sag skal behandles 31. maj.

40-årige Buffon meddelte også torsdag, at han stopper i Juventus efter 17 år i klubben. Søndag aften kronede han sin glorværdige tid i den italienske storklub med endnu et mesterskab.

Det er endnu uvist, om Buffon stopper karrieren eller fortsætter andetsteds.