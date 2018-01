Buffalo Bills ender historisk slutspilstørke

NFL-holdet Buffalo Bills kvalificerede sig i sidste grundspilsrunde søndag til slutspillet for første gang siden 1999.

Buffalo gjorde sin del af arbejdet med en sejr på 22-16 ude over Miami Dolphins, men man havde stadig brug for hjælp fra Cincinnati Bengals, der skulle slå Baltimore Ravens på udebane.

Fra omklædningsrummet i Miami efter kampen kunne Buffalo-spillerne følge afslutningen på kampen i Baltimore på tv, og det duftede af endnu en skuffelse for Buffalo.

Med under ét minut tilbage af kampen førte Baltimore med tre point, og Cincinnati stod med en fjerde down omkring midterlinjen. Med andre ord var sejren Baltimores, hvis ikke Cincinnati diskede op med et stort spil.

Men det kom. Quarterback Andy Dalton fandt Tyler Boyd fri, og han løb bolden til touchdown og sejr, som skabte vild jubel i et omklædningsrum i Miami.

- Det har ladet vente på sig, lød det fra Buffalo-træner Sean McDermott ifølge Reuters, efter at slutspilsbilletten var en realitet.

Buffalo er i slutspillet på yderste mandat i AFC, hvor New England Patriots med en sejr over New York Jets sikrede sig hjemmebanefordel helt frem til en eventuel Super Bowl.

I NFC har Philadelphia Eagles hjemmebanefordelen gennem slutspillet som topseedet.

Cleveland Browns skrev også et lille stykke negativ historie, da holdet som det blot andet i NFL-historien formåede at gå igennem sæsonens 16 kampe uden en eneste sejr.

I 2008 lykkedes det heller ikke Detroit Lions at vinde en eneste kamp i sæsonen.

Cleveland tabte i sidste runde 24-28 til Pittsburgh Steelers.